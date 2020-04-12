السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 25 حالةً



طرابلس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أظهرت نتائج تحليل 17 عينةً التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 16 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بالفيروس.

// انتهى //

09:01ت م

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طرابلس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 25 حالةً، منهم حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثلت ثماني حالت للشفاء.وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد أظهرت نتائج تحليل 17 عينةً التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 16 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بالفيروس.// انتهى //09:01ت م0015

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