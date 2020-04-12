الملك سلمان يأمر بتمديد حظر التجوّل في السعودية حتى إشعار آخر

الأحد 12 أبريل 2020

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.



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وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة (21) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.