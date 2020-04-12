، لأول مرة في التاريخ الأمريكي.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في جميع الولايات الخمسين ،

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارثة كبرى" في جميع الولايات الخمسين، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
ووفقًا لـ"فوكس نيوز"، أعلن ترامب عن وضع الكارثة في وايومنغ في 11 أبريل، وقالت القناة: إن هذا يعني أنه تم الإعلان عن الكارثة في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.
وأظهرت إحصاءات يوم السبت، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفًا، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد. وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.
فيما سجّلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19.468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16، 353 حالة.
ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة، أكبرَ خمس مرات من عدد سكان إيطاليا، وسبع مرات تقريبًا من سكان إسبانيا.
وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى؛ وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفيْ حالة يوميًّا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة.دونالد ترامب
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:36 AM
بسبب كورونا.. الوفيات تجاوزت 20 ألفًا والإصابات تعدت النصف مليون
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارثة كبرى" في جميع الولايات الخمسين، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
ووفقًا لـ"فوكس نيوز"، أعلن ترامب عن وضع الكارثة في وايومنغ في 11 أبريل، وقالت القناة: إن هذا يعني أنه تم الإعلان عن الكارثة في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.
وأظهرت إحصاءات يوم السبت، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفًا، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد. وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.
فيما سجّلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19.468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16، 353 حالة.
ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة، أكبرَ خمس مرات من عدد سكان إيطاليا، وسبع مرات تقريبًا من سكان إسبانيا.
وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى؛ وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفيْ حالة يوميًّا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة.
، لأول مرة في التاريخ الأمريكي.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في جميع الولايات الخمسين ،
المصدر : الخليج 365
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