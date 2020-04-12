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سجلت الولايات المتحدة مساء السبت 1920 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، جراء فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يمثل تباطؤًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق؛ بحسب جامعة جونز هوبكنز.
ففي اليوم السابق، كانت الولايات المتحدة قد سجلت 2108 حالات وفاة جراء الفيروس؛ وفقًا للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرًّا.
ووفق "سكاي نيوز"، يأتي ذلك بعد أن أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا تجاوزت 20 ألف حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم؛ رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات، وبلغ 19468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة؛ لكن تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا وأكبر سبع مرات تقريبًا من سكان إسبانيا.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:42 AM
حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة في أمريكا تجاوزت 20 ألف حالةيوم حزين آخر في الولايات المتحدة.. 1920 وفاة جديدة بـ"كورونا"
سجلت الولايات المتحدة مساء السبت 1920 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، جراء فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يمثل تباطؤًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق؛ بحسب جامعة جونز هوبكنز.
ففي اليوم السابق، كانت الولايات المتحدة قد سجلت 2108 حالات وفاة جراء الفيروس؛ وفقًا للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرًّا.
ووفق "سكاي نيوز"، يأتي ذلك بعد أن أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا تجاوزت 20 ألف حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم؛ رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات، وبلغ 19468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة؛ لكن تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا وأكبر سبع مرات تقريبًا من سكان إسبانيا.
، يوم حزين آخر في الولايات المتحدة.. 1920 وفاة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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