شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن مساعد عن الفرق بين الأمير وغيره: " اللقب ليس إنجازًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الفرق بين لقب الأمير وغيره من الألقاب، مؤكدًا أنه لا يقدم نفسه لأحد على أنه أمير.

وقال ابن مساعد إنه يفخر بهذا اللقب لسبب واحد فقط، وهو أنه ورثه من شخص عظيم، وهو جده الملك عبدالعزيز.

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وأضاف: " أسرة آل سعود كبيرة وكلهم أمراء، لكن المؤثرين منهم لا يتجاوز عددهم ربما 20 أو 30 شخصاً، ممن يتولون مناصب في الدولة، كولي العهد وأمراء المناطق أو الوزراء من الأسرة " .

وأكد أن الطبيب أو المهندس عمل واجتهد لكي يحصل على اللقب، لكن الأمير وُلد ليجد نفسه بهذا اللقب، أي إنه لم يصنع إنجازاً، لافتًا إلى أن لقب أمير يعطيه مسؤوليات إضافية ويبذل المزيد من الجهود ليكون مستحقاً لهذا اللقب.