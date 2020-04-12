بالفيديو..فحص وتعقيم عمال النظافة في عسير قبل وبعد العمل

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):وثق مقطع فيديو، لحظة خضوع عمال النظافة في عسير، لفحص درجات الحرارة، والتعقيم، قبل وبعد الانتهاء من العمل.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على السلامة العامة.
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