كان على وشك الافتتاح.. مواطن يضع مستشفى جديداً تحت تصرف “الصحة” لعلاج مصابي “كورونا” (فيديو)

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قرر مواطن وضع مستشفاه الخاص الجديد الذي كان على وشك الافتتاح تحت تصرف الشؤون الصحية بحائل، ليتم استخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال المواطن عبدالله جارالله زيد الصوينع، صاحب مستشفى البرلنتي الذي يقع وسط مدينة حائل، إن مستشفاه يتسع لـ100 سرير، وكان على وشك الافتتاح، لكنه قرر مساندة جهود وزارة الصحة في الأزمة الحالية وتسليمها المستشفى بعدما رأى ما حلّ بالعالم جراء جائحة “كورونا”.

وأضاف الصوينع أنه عرض المستشفى على أمير المنطقة لكي يسلمه للشؤون الصحية، مشيراً إلى أن مسؤولي “الصحة” استفسروا عن إمكانية نقل المعدات من مستشفاه إلى مناطق أخرى لعدم الحاجة لها في حائل، فرد عليهم قائلاً: “المستشفى وصاحب المستشفى لخدمة المملكة”.