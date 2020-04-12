وثق تهوره فيديو.. القبض على قائد مركبة اصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ومارس التفحيط في عسير

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ألقت شرطة عسير، أمس السبت، القبض على قائد مركبة اصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ومارس التفحيط.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ويمارس “التفحيط”؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأضاف أن المتورط في الحادثة مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



