صورة جميلة تجمع سمو ولي العهد مع ابن عمه الأمير سعود

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وثقت صورة جميلة لقاء جمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع ابن عمه الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

وأظهرت الصورة مدى الاحترام والتقدير الذى يكنه الأمير سعود لولي العهد، حيث ظهر فيها وهو يقبل يده باحترام وتآخي عظيم حفظهما الله ورعاهما.





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