فيديو.. لحظة مداهمة صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق واستقبل زبائنه

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فاجأ مراقبان محل حلاق مغلقا من الخارج، عندما قاما بفتح بابه الحديدي المغلق، ليفاجآ بالحلاق موجودا بالداخل ومعه زبون يقوم بالحلاقة له، بالمخالفة للتعليمات والأوامر.
ولوحظ أنه لم يحدث هلع أو اضطراب لدى الحلاق المخالف ولا الزبون، عندما ولج المراقبان للداخل، وألقيا التحية عليهما.
يُذكر أن اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد قررت في 16 مارس الماضي إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
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