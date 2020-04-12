أحدهم تحرش بقاصرات وآخر أساء للقبائل.. الأمن العام ينشر فيديوهات قادت للقبض على مخالفين

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نشرت مديرية الأمن العام أمس السبت عدداً من مقاطع الفيديو التي قادت للقبض على أشخاص ارتكبوا جرائم ومخالفات خلال الأيام الماضية.

وتنوعت الجرائم المضبوطة ما بين: التحدث بعبارات منافية للأخلاق والقيم، والتحرش اللفظي، ومخالفة نظامي العمل والإقامة، بالإضافة إلى مخالفة منع التجول ونشر إشاعات متعلقة بها، والإساءة لبعض القبائل والمناطق، والسرقة والسلب وانتحال صفة رجال أمن.

وأكد الأمن العام أن مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات ألقي القبض عليهم وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفيما يلي أبرز الجرائم التي ارتُكبت:

– مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يتخذون من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية بالرياض أوكارا للاختباء.

– شخص يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق وتتضمن إيحاءات جنسية داخل متجر بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض.

– شخصان يقومان بمخالفة منع التجول ويتباهيان بذلك بتوثيق ذلك ونشره.

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– شاب يظهر عبر بث مباشر يتحرش بقاصرات بألفاظ ذات مولولات وإيحاءات جنسية خادشة للحياء.

– مواطن يصور جزءا من الأرفف الفارغة من السلع أثناء تنظيفها بأحد المتاجر معلقاً بأنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الإشاعات.

– شخص يستغل ظروف العزل الصحي بين المناطق بسبب فيروس كورونا في التجاوز والإساءة لبعض القبائل والمناطق.

– شخصان يقومان بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

– عصابة امتهنوا سرقة عدد من المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.

*الحزم مستمر* ????????

???? *من* يروج الإرجاف والإشاعات

???? *من* يتكلم في الجنس والإيحاءات

???? *من* يخالف الأوامر والقرارات

???? *من* يعيش في الكهوف والعشوائيات

*هناك عيون ساهرة*

*تحمي الوطن منكم*????????????

???? *رسالة واضحة للجميع* ????

من يخالف ويسيء سينال العقوبة ????????

