بعد قصة نجاح مُلهمة.. وفاة رجل الأعمال سلطان العذل عقب صراع طويل مع المرض

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توفي رجل الأعمال سلطان العذل، بعد معاناة طويلة مع مرض “التصلب اللويحي” استمرت أكثر من 20 عاماً.

ويعد رجل الأعمال العذل صاحب قصة نجاح ملهمة، حيث لم يقف المرض حائلاً أمامه في تحقیق نجاحات بعدد كبیر من الشركات تحت إدارته أھمھا فروع “فیديكس” و”دانكن دوناتس” في المملكة.

وروى سلطان العذل في لقاءات إعلامية سابقة، قصته مع المرض الذي أصیب به منذ أكثر منذ 20 عاماً، مبيناً أنه فقد بسببه القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العینین والشفتین، كما فقد جمیع حواسه عدا السمع والبصر والإحساس.

