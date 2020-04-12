شاهد.. مواطنة تعمل في توصيل الطلبات أثناء منع التجول تتحدث عن تجربتها

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روت مواطنة تعمل في أحد تطبيقات توصيل الطلبات عن تجربتها في الوقت الحالي، الذي يشهد منع التجول في جميع مناطق المملكة.

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وأوضحت أم نواف أنها في البداية كانت توّصل النسوة من مكان لآخر، لكن عملها أصبح الآن مقتصراً على توصيل المواد الغذائية والطبية التي يطلبها الزبائن.

وأبانت أن الطلب على التوصيل أصبح أكثر في ظل هذه الظروف.

وأكدت أنها تأخذ حذرها وتستخدم المعقمات بين الحين والآخر، وتغير القفازات باستمرار عند توصيلها الطلبات، حرصا على سلامتها وسلامة الزبائن.