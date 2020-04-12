انتصار لسياسة الممكلة عالمياً

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الأيام الثلاثة الماضية تشهد عمل دؤوب وانتصار لسياسة المملكة عالميًا التي لم تغطيها وسائل الإعلام بالشكل المطلوب:

‏١. انتصار المملكة بإدارتها لاجتماع أوبك وتراجع الموقف الروسي كما خططت وطالبت به المملكة قبل زيادة الإنتاج المعلن في شهر مارس.

‏٢. تراجعت حكومة كندا عن موقفها قبل عامين ورفعت التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للمملكة.

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٣. صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقتنص فرصة هبوط أسعار النفط ويستحوذ على حصص في عمالقة شركات النفط الأوروبيةTotal، Shell ، Equnior، و Eni SpA والتي تعتبر شريان الطاقة في أوروبا.

‏٤. بدء المصانع السعودية بتصنيع أجهزة التنفس محليًا بطاقة ١٠٠٠ جهاز اسبوعياً.

٥. الناتج المحلي الزراعي في ⁧‫السعودية‬⁩ يشهد نموًا هو الأعلى خلال 5 سنوات؛ و ⁧‫السعودية‬⁩ ثالث الدول العربية في حجم الإنتاج الزراعي.

٦. وكالة ⁧‫فيتش‬⁩ للتصنيف الائتماني؛ تؤكد تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة‬⁩ عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.

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