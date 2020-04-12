جامعة المجمعة تطلق مبادرة تمويل أبحاث فيروس كورونا

تزامنًا مع أزمة جائحة كورونا، أطلقت جامعة المجمعة ممثلة بعمادة البحث العلمي مبادرة جامعة المجمعة لتمويل أبحاث فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توجيه القدرات والكفاءات البحثية داخل الجامعة للإسهام في ايجاد حلول علمية وطبية ومخرجات تسهم في الوقاية من الفيروس وعلاجه والحد من انتشاره، مع استشراف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انتشار هذا الفيروس.
ويُمكن لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين التقديم على هذه المبادرة عبر الموقع الإلكتروني لنظام إدارة المشاريع البحثية.
وتستهدف المبادرة تطوير طرق سريعة ومبتكرة للتشخيص للحد من انتشاره، وتطوير خيارات علاجية بالتعاون مع وزارة الصحة، واجراء تحالفات بحثية استراتيجية للعمل على تطوير لقاحات خاصة بالفيروس، ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الجائحة على سكان المملكة، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الجائحة.
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