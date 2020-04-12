السعودية اليوم / ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10512 إصابة



سيئول 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.

// انتهى //

07:16ت م

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سيئول 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 512 شخصا.وأعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.// انتهى //07:16ت م0011

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