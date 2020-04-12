السعودية اليوم / الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.

// انتهى //

06:03ت م

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شنغهاي 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلنت الصين اليوم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.// انتهى //06:03ت م0009

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