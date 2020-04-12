السعودية اليوم / قائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني يؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا



نواكشوط 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أكد قائد الأركان العامة للجيوش في موريتانيا الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، إلزامية تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعد الحل الوحيد و الناجح للتصدي لتفشي وباء فيروس

وشدد خلال زيارته إلى مناطق الشريط الحدودي في محافظة الحوض الشرقي، أن المعركة التي تخوضها البلاد في هذه المرحلة تستدعي مشاركة الجميع كل من موقعه، مؤكدًا بالوقت نفسه الصرامة في تنفيذ كل ما من شأنه إبعاد الخطر عن الوطن، موضحًا أن الحكومة الموريتانية تعكف على تنفيذ برنامج استعجالي خاص بالفئات التي تضررت من تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا.

// انتهى //

03:48ت م

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نواكشوط 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأكد قائد الأركان العامة للجيوش في موريتانيا الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، إلزامية تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعد الحل الوحيد و الناجح للتصدي لتفشي وباء فيروس كورونا القاتل.وشدد خلال زيارته إلى مناطق الشريط الحدودي في محافظة الحوض الشرقي، أن المعركة التي تخوضها البلاد في هذه المرحلة تستدعي مشاركة الجميع كل من موقعه، مؤكدًا بالوقت نفسه الصرامة في تنفيذ كل ما من شأنه إبعاد الخطر عن الوطن، موضحًا أن الحكومة الموريتانية تعكف على تنفيذ برنامج استعجالي خاص بالفئات التي تضررت من تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا.// انتهى //03:48ت م0163

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