، هل ينتقل فيروس "كورونا" للجنين أثناء الحَمْل أو بعد الولادة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بغدادي" أشار إلى أنه قد ينتقل بعد الولادة عن طريق اللمس أو الرذاذ

أكد استشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الدكتور سلطان بغدادي، أنه حتى الآن لم يثبت انتقال فيروس كورونا المستجد للجنين أثناء الحمل، لافتًا إلى أنه قد ينتقل بعد الولادة عن طريق اللمس أو الرذاذ.

وبث حساب التجمع الصحي بمكة المكرمة تساؤلات عن المرأة الحامل وفيروس كورونا، جاءت على النحو الآتي:

* ما علاقة المرأة الحامل بفيروس كورونا؟

ما زالت المعلومات بسيطة جدًّا، وما زلنا نستقيها من المصادر الطبية المعروفة.

* ما أعراض فيروس كورونا على الأم؟

الأعراض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وتتمثل في كحة جافة، وارتفاع في درجة الحرارة، أو تغيُّر في الحنجرة الهوائية، أو ضيق في التنفس. وتتطور الأعراض لدى بعض المرضى لتكون شديدة إلى حرجة، مثل الفشل في التنفس. وهناك نوع من المرضى الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بنقص المناعة، أو أمراض القلب، أو الأمراض المزمنة.

* هل يؤثر فيروس كورونا على الأم؟

لم يثبت حتى الآن تأثير الفيروس على الأم، ولكن قد تزداد نسبة الولادة المبكرة، وتخلُّف نمو الجنين لدى بعض المرضى.

* هل ينتقل الفيروس للجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة؟

حتى الآن لم يثبت انتقال الفيروس للجنين، لا عن طريق المشيمة، ولا السائل الأمنيوسي، أو قناة الولادة. وفي حال الانتقال سيحصل بعد الولادة، سواء عن طريق الملامسة، أو عن طريق الرذاذ.

ونسب التجمع الصحي بمكة المكرمة الأجوبة لاستشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة الدكتور سلطان بغدادي.فيروس كورونا الجديد