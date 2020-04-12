- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد استشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الدكتور سلطان بغدادي، أنه حتى الآن لم يثبت انتقال فيروس كورونا المستجد للجنين أثناء الحمل، لافتًا إلى أنه قد ينتقل بعد الولادة عن طريق اللمس أو الرذاذ.
وبث حساب التجمع الصحي بمكة المكرمة تساؤلات عن المرأة الحامل وفيروس كورونا، جاءت على النحو الآتي:
* ما علاقة المرأة الحامل بفيروس كورونا؟
ما زالت المعلومات بسيطة جدًّا، وما زلنا نستقيها من المصادر الطبية المعروفة.
* ما أعراض فيروس كورونا على الأم؟
الأعراض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وتتمثل في كحة جافة، وارتفاع في درجة الحرارة، أو تغيُّر في الحنجرة الهوائية، أو ضيق في التنفس. وتتطور الأعراض لدى بعض المرضى لتكون شديدة إلى حرجة، مثل الفشل في التنفس. وهناك نوع من المرضى الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بنقص المناعة، أو أمراض القلب، أو الأمراض المزمنة.
* هل يؤثر فيروس كورونا على الأم؟
لم يثبت حتى الآن تأثير الفيروس على الأم، ولكن قد تزداد نسبة الولادة المبكرة، وتخلُّف نمو الجنين لدى بعض المرضى.
* هل ينتقل الفيروس للجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة؟
حتى الآن لم يثبت انتقال الفيروس للجنين، لا عن طريق المشيمة، ولا السائل الأمنيوسي، أو قناة الولادة. وفي حال الانتقال سيحصل بعد الولادة، سواء عن طريق الملامسة، أو عن طريق الرذاذ.
ونسب التجمع الصحي بمكة المكرمة الأجوبة لاستشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة الدكتور سلطان بغدادي.فيروس كورونا الجديد
هل ينتقل فيروس "كورونا" للجنين أثناء الحَمْل أو بعد الولادة؟عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-12
أكد استشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الدكتور سلطان بغدادي، أنه حتى الآن لم يثبت انتقال فيروس كورونا المستجد للجنين أثناء الحمل، لافتًا إلى أنه قد ينتقل بعد الولادة عن طريق اللمس أو الرذاذ.
وبث حساب التجمع الصحي بمكة المكرمة تساؤلات عن المرأة الحامل وفيروس كورونا، جاءت على النحو الآتي:
* ما علاقة المرأة الحامل بفيروس كورونا؟
ما زالت المعلومات بسيطة جدًّا، وما زلنا نستقيها من المصادر الطبية المعروفة.
* ما أعراض فيروس كورونا على الأم؟
الأعراض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وتتمثل في كحة جافة، وارتفاع في درجة الحرارة، أو تغيُّر في الحنجرة الهوائية، أو ضيق في التنفس. وتتطور الأعراض لدى بعض المرضى لتكون شديدة إلى حرجة، مثل الفشل في التنفس. وهناك نوع من المرضى الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بنقص المناعة، أو أمراض القلب، أو الأمراض المزمنة.
* هل يؤثر فيروس كورونا على الأم؟
لم يثبت حتى الآن تأثير الفيروس على الأم، ولكن قد تزداد نسبة الولادة المبكرة، وتخلُّف نمو الجنين لدى بعض المرضى.
* هل ينتقل الفيروس للجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة؟
حتى الآن لم يثبت انتقال الفيروس للجنين، لا عن طريق المشيمة، ولا السائل الأمنيوسي، أو قناة الولادة. وفي حال الانتقال سيحصل بعد الولادة، سواء عن طريق الملامسة، أو عن طريق الرذاذ.
ونسب التجمع الصحي بمكة المكرمة الأجوبة لاستشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة الدكتور سلطان بغدادي.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:57 AM
"بغدادي" أشار إلى أنه قد ينتقل بعد الولادة عن طريق اللمس أو الرذاذ
أكد استشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الدكتور سلطان بغدادي، أنه حتى الآن لم يثبت انتقال فيروس كورونا المستجد للجنين أثناء الحمل، لافتًا إلى أنه قد ينتقل بعد الولادة عن طريق اللمس أو الرذاذ.
وبث حساب التجمع الصحي بمكة المكرمة تساؤلات عن المرأة الحامل وفيروس كورونا، جاءت على النحو الآتي:
* ما علاقة المرأة الحامل بفيروس كورونا؟
ما زالت المعلومات بسيطة جدًّا، وما زلنا نستقيها من المصادر الطبية المعروفة.
* ما أعراض فيروس كورونا على الأم؟
الأعراض تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وتتمثل في كحة جافة، وارتفاع في درجة الحرارة، أو تغيُّر في الحنجرة الهوائية، أو ضيق في التنفس. وتتطور الأعراض لدى بعض المرضى لتكون شديدة إلى حرجة، مثل الفشل في التنفس. وهناك نوع من المرضى الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بنقص المناعة، أو أمراض القلب، أو الأمراض المزمنة.
* هل يؤثر فيروس كورونا على الأم؟
لم يثبت حتى الآن تأثير الفيروس على الأم، ولكن قد تزداد نسبة الولادة المبكرة، وتخلُّف نمو الجنين لدى بعض المرضى.
* هل ينتقل الفيروس للجنين أثناء الحمل أو بعد الولادة؟
حتى الآن لم يثبت انتقال الفيروس للجنين، لا عن طريق المشيمة، ولا السائل الأمنيوسي، أو قناة الولادة. وفي حال الانتقال سيحصل بعد الولادة، سواء عن طريق الملامسة، أو عن طريق الرذاذ.
ونسب التجمع الصحي بمكة المكرمة الأجوبة لاستشاري النساء والولادة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة الدكتور سلطان بغدادي.
، هل ينتقل فيروس "كورونا" للجنين أثناء الحَمْل أو بعد الولادة؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هل ينتقل فيروس "كورونا" للجنين أثناء الحَمْل أو بعد الولادة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.