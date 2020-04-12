، القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجوُّل بالرياض.. وآخر في حائل ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية رصدت خلال تنفيذ مهامها في تطبيق أمر منع التجوُّل في مناطق السعودية أشخاصًا، خالفوا أمر المنع، وقاموا بتوثيق مخالفتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المقدم التويجري إلى أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين؛ خرجوا وقت المنع، وتباهوا بمخالفتهم أمر منع التجوُّل.
كما صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه تم القبض على مواطن؛ سخر من رجال الأمن أثناء وجودهم في الميدان لتنفيذ مهامهم في تطبيق الأوامر بمنع التجوُّل، وخالف أمر المنع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.فيروس كورونا الجديد منع التجول شرطة الرياض النيابة العامة شرطة حائل الرياض حائل
القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجوُّل بالرياض.. وآخر في حائلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-12
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية رصدت خلال تنفيذ مهامها في تطبيق أمر منع التجوُّل في مناطق السعودية أشخاصًا، خالفوا أمر المنع، وقاموا بتوثيق مخالفتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المقدم التويجري إلى أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين؛ خرجوا وقت المنع، وتباهوا بمخالفتهم أمر منع التجوُّل.
كما صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه تم القبض على مواطن؛ سخر من رجال الأمن أثناء وجودهم في الميدان لتنفيذ مهامهم في تطبيق الأوامر بمنع التجوُّل، وخالف أمر المنع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:12 AM
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:31 AM
اتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية رصدت خلال تنفيذ مهامها في تطبيق أمر منع التجوُّل في مناطق السعودية أشخاصًا، خالفوا أمر المنع، وقاموا بتوثيق مخالفتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المقدم التويجري إلى أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين؛ خرجوا وقت المنع، وتباهوا بمخالفتهم أمر منع التجوُّل.
كما صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه تم القبض على مواطن؛ سخر من رجال الأمن أثناء وجودهم في الميدان لتنفيذ مهامهم في تطبيق الأوامر بمنع التجوُّل، وخالف أمر المنع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
، القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجوُّل بالرياض.. وآخر في حائل ،
المصدر : الخليج 365
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