شكرا لمتابعة خبر عن تغريد الطاسان تعلن تعافيها من الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الكاتبة تغريد الطاسان، أمس السبت، تعافيها التام من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعد مرور 3 أسابيع من إعلان إيجابية العينة التي أجرتها.

وأوضحت الطاسان أنها غادرت الحجر الصحي في المركز الذي كانت تقيم فيه بإحدى مستشفيات وزارة الصحة.

وقالت: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بعد 3 أسابيع قضيتها في أحد مراكز الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة خرجت اليوم لحجر منزلي لمدة 14 يوم أخرى " .

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وأضافت: " الحمد لله على تمام العافية ويارب أسعدني بشفاء باقي بناتي اللاتي تركتهن هناك، وكل مريض بقدرتك ورحمتك " .

وكانت الطاسان، قد أعلنت إصابتها مع بناتها بالفيروس، جراء مخالطة أقارب كانوا في زيارة لوالدتها.