شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مستهتر يخرج وقت منع التجول وينزع لوحات السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تجول شخص بسيارته بصحبة آخر، خلال ساعات المنع في المملكة.

ونزع الشاب لوحة السيارة ووضعها بالداخل، متباهيًا بمخالفته للإجراءات المقررة، ما أثار غضب واستياء متداولي المقطع، مطالبين بمحاسبته.

ويعاقب من يخالف أمر منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار، وفي حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.