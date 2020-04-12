شكرا لمتابعة خبر عن أربعيني يهدد المتنقلين من المناطق التي ظهرت فيها إصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وثق مواطن أربعيني، مقطع فيديو، ظهر خلاله مهددا من ينتقل من المناطق التي سجلت إصابات بفيروس وثق مواطن أربعيني، مقطع فيديو، ظهر خلاله مهددا من ينتقل من المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى إحدى المناطق التي لم تظهر فيها حالات إصابة. ومن جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه إشارة لمقطع الفيديو، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على صاحب المقطع. وأوضح الشمري أنه جرى إيقاف موثق المقطع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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