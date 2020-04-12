مواطن يتباهى بشرب " ماء بطارية " في القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): ظهر مواطن في مقطع فيديو متداول، وهو يتباهى ويتظاهر بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة ذات استخدامٍ خاصٍ بالمركبات. ظهر مواطن في مقطع فيديو متداول، وهو يتباهى ويتظاهر بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة ذات استخدامٍ خاصٍ بالمركبات. ونشر المواطن المقطع الذي وثق فعلته، دون اكتراثٍ بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه. ونجحت شرطة منطقة القصم، بضبط صاحب المقطع، وهو مواطنٌ، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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