أمر ملكي بتمديد منع التجول حتى إشعار آخر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بقرار منع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بقرار منع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه نظرا للحاجة إلى استمرا منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين بالتمديد، مؤكدًا على استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ 13.

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