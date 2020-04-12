شكرا لمتابعة خبر عن السديس يؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في الرئاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تفعيل التحول الإلكتروني (بلا ورق) في جميع تعاملات الرئاسة العامة.

وأشار معاليه إلى نجاح متابعة الأعمال عن بعد من خلال الاعتماد الكلي على التقانة واستثمارها الاستثمار الأمثل، في الوقت الذي نشهد فيه انتشار جائحة كورونا في مختلف دول العالم.

وفي ذات السياق وجه الرئيس العام جميع الإدارات بالرئاسة بتسيير العمل من خلال وسائل التقنية المتاحة، منوهاً على أن جميع المعاملات يتم العمل عليها إلكترونياً.

يذكر أن هذه الخطوة سبقتها العديد من الإجراءات زادت الحاجة إليها منذ الأيام الأولى لتحول الأعمال عن بعد بسبب جائحة كورونا، حيث إن الرئاسة تٌعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي.