شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: الصوم يدعم المناعة ويكافح السمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الباحث المتخصص في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، إن الأبحاث العلمية القوية Meta-analysis تؤكد أن الصوم يدعم المناعة ويكافح السمنة وما تسببه من أمراض مزمنة.

ولفت الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر ":" لا يوجد بحث علمي معتبر حسب علمي يثبت أن الصوم يقلل من كفاءة المناعة او يضعفها، " وهذا لاينطبق على المرضى، فالمريض له وضع خاص،وله توجيهات خاصة ".

وتبين أن الصيام(لمدة 18ساعة)والإفطار ( 6ساعات) يساهم في تغيير الأيض وبالتالي الوقاية من الشيخوخةوالسرطان والضغط والسكر، وغالباً يكون الشعور بالجوع في أول شهر فقط! جرب ولو يومين الأسبوع،ويمكنك خلال الصيام تناول الماء والشاي والقهوة(بدون سكر).