أمانة جدة تفعِّل مواقع الخدمات الأساسية على خرائط «جوجل»

فعَّلت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، خدمة تُقسِّم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، عبر «خرائط Google» بنطاق (19) بلدية فرعية؛ وذلك بالتزامن مع قرار منع التجول بالمحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب، أن هذه الخدمة تهدف إلى تعريف السكان بالخدمات الأساسية القريبة منهم، وتسهيل وصولهم إليها ضمن نطاق كل بلدية؛ وذلك للحالات الضرورية خلال منع التجول لمدة ٢٤ ساعة.

وتعد الخدمة التي فعَّلتها الأمانة دليلًا جغرافيًّا مُفصَّلًا للخدمات التي يحتاجها السكان، من (التموينات والصيدليات ومحلات بيع الغاز وتعبئة المياه)، وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية.

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وتعتمد الخدمة على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

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