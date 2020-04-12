أمانة جدة تفعِّل مواقع الخدمات الأساسية على خرائط «جوجل»

فعَّلت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، خدمة تُقسِّم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، عبر «خرائط Google» بنطاق (19) بلدية فرعية؛ وذلك بالتزامن مع قرار منع التجول بالمحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب، أن هذه الخدمة تهدف إلى تعريف السكان بالخدمات الأساسية القريبة منهم، وتسهيل وصولهم إليها ضمن نطاق كل بلدية؛ وذلك للحالات الضرورية خلال منع التجول لمدة ٢٤ ساعة.
وتعد الخدمة التي فعَّلتها الأمانة دليلًا جغرافيًّا مُفصَّلًا للخدمات التي يحتاجها السكان، من (التموينات والصيدليات ومحلات بيع الغاز وتعبئة المياه)، وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية.
وتعتمد الخدمة على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. ضبط «خلطات معسل ممنوعة» بموقع تديره عمالة مخالفة في مكة
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تفعِّل مواقع الخدمات الأساسية على خرائط «جوجل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.