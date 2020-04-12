القبض على مواطن هدد المنتقلين من المناطق في مقطع فيديو بحائل

قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن هدد في مقطع فيديو متداول، من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية .