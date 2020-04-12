بالصور.. الجاليات في النكاسة والمسفلة والمنصور لا تلتزم بـ«منع التجول»

وثّقت صور قام بالتقطها أحد منسوبي وزارة الصحة بمكة المكرمة عدم تقيُّد عدد كبير من الجاليات، بالحظر الذي فرضته الجهات الأمنية المختصة للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد 19.

وكانت فرقة طبية تابعة لصحة مكة تقوم بمهام عملها في أحياء النكاسة، والمسفلة، والمنصور؛ حيث ذهل الفريق الطبي مما شاهده من تجمعات كبيرة للجاليات الآسيوية والإفريقية، التي تسكن هذه الأحياء العشوائية، وقيامهم بمخالفة البيع والشراء ومزاولة أنشطتهم التجارية وتناول الأطعمة المكشوفة، وفتح محلاتهم بدون حسيب أو رقيب.

وتداولت الصور مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما كان له الأثر السلبي والصادم للمجتمع المكي بشكل خاص؛ حيث إن الجهود والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لحظر التجول وعدم التجمع من أجل مكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 19، تنسف وتهدر بسبب هذه التصرفات غير المبالية وغير المسؤولة.

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وبسبب هذه الجاليات وتصرفاتها فإن انتشار الفيروس في تزايد وخير دليل تسجيل عدد الإصابات بمكة المكرمة والتي كان آخرها الإعلان يوم الجمعة عن 131 إصابة .

وطالب أهالي مكة عبر «عاجل» بمعاقبة كل من لا يلتزم بالتعليمات، وتكثيف الحملات الأمنية داخل هذه الأحياء.

وكشف الأهالي عن أن هذه الجاليات لا تعي تصرفاتها السلبية والتي تنعكس على كل المجتمع، لا سمح الله في حاله تفشي الوباء.