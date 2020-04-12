شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في البحرين: الانتهاء من إجلاء 956 مواطنا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين.

وقال السفير عبر حسابه في «تويتر»: إنفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله-، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطنا.

وتابع: كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة؛ على ما قدموه من جهود في تسهيل إجراءات عملية إجلاء المواطنين السعوديين العالقين، وكل من ساهم في إنجاح عملية الإجلاء، سائلا الله الصحة والسلامة للجميع.