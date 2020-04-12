شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث استقرار أسواق الطاقة مع بوتين والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اتصال هاتفي، تلقاه أمس، من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

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