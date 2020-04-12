تغريدة للفنان عبدالمجيد عبدالله تثير الجدل.. هل يبحث عن عروس؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جدلا واسعا بين جمهوره بتغريدة، أشار فيها إلى بحثه عن عروس.

الفنان السعودي كتب في تغريدة، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “موت أحبك لو شعوري ما حكى لك، يكفي أنه في وسط صدري حكى لي”، فردت عليه متابعة قائلة: “هه الله يرزقنا”، فرد عبدالله بقوله: “ويرزقني معاك بنت الحلال”.

حديث الفنان السعودي أثار جدلا كبيرا بين جمهوره، وقالت له متابعة: “وأنا احسبك متزوج!!!” فرد عليها: “شفتي كيف الدنيا”.

أحد متابعي عبدالله سأله عن حقيقة بحثه عن عروس، بقوله: “ابو عبدالله يقولون تدور بنت الحلال وش السالفة”، فأكد الفنان أنه كان يمزح، حيث كتب: “شكلهم صدقو إني ادور بنت حلال ولا افكر اصلاً اخذت نصيبي من الباقيات الصالحات والزواج لاهو عيب ولاحرام كنت بامزح كالعاده يا ماجد”.

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وكان الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله قد عبر مؤخرا عن استيائه الشديد من التعليقات المسيئة التي تلقاها مؤخرا، وهو ما دفعه لإغلاق حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

الفنان السعودي أعاد فتح حسابه بعد أن كان قد أغلقه بسبب التعليقات المسيئة، حيث كتب: “أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحب”.

وأضاف: “أحبابي أنا لا أدعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ.. وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلا ندمِ.. الحياةُ محطّات وأعبرها.. كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ”.

الفنان السعودي اعتذر لجمهوره، قائلا: “وأخيرًا اعترف اخطأت في الرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم”.