شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يمدد منع التجول والان مع التفاصيل

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يمدد منع التجول الأحد 12 أبريل 2020

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر، وجاء ذلك في خبر عاجل أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" منذ قليل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يمدد منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.