شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تحجب موقع "الأناضول" والان مع التفاصيل

عاجل.. السعودية تحجب موقع الأناضول الأحد 12 أبريل 2020

ذكرت صحيفة أخبار السعودية في خبر عاجل جاء منذ قليل، أنه تم حجب موقع وكالة الأناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السعودية تحجب موقع "الأناضول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.