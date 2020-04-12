السعودية | القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجول بالرياض وآخر في حائل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:52 صباحًا, 12 أبريل 2020 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية رصدت خلال تنفيذ مهامها في تطبيق أمر منع التجول في مناطق المملكة أشخاصاً خالفوا أمر المنع و قاموا بتوثيق مخالفتهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المقدم التويجري إلى أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين خرجوا وقت المنع وتباهوا بمخالفتهم لأمر منع التجول.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري ، بأنه تم القبض على مواطن يسخر من رجال الأمن أثناء وجودهم في الميدان لتنفيذ مهامهم في تطبيق الأوامر بمنع التجول، وخالف أمر المنع .

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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