شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. تعقيم المرافق الحكومية والأمنية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة حملة ميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمحافظة، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي ضمن إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية وتعزيزًا للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع. وذكر رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني أن حملة التعقيم والتطهير تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المقرات والمرافق الحكومية وامتدادًا للجهود المبذولة ضمن مبادرة القطاع البلدي في تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وسعيًا لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالمقرات والدوائر الحكومية والأمنية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن بلدية محافظة رأس تنورة بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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