شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «مسام» لـ اليوم: ألغام الحوثي خطفت منا 20 شهيدا.. ومستمرون في تطهير اليمن والان نبدء بالتفاصيل

في إطار إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين بدءا من الخميس الماضي، تستمر جهود المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وقد أوضح مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي لـ (اليوم)، أن «مسام» يعمل في المناطق المحررة ولم تتوقف فرق «مسام» يوما عن العمل منذ ابتداء المشروع في منتصف ٢٠١٨ وحتى إعلان وقف إطلاق النار من قبل المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي. وأضاف القصيبي أن مشروع «مسام» يعمل ويجتهد بغض النظر عن الظروف القائمة باليمن، ما دام أن فرقه عندها المقدرة على العمل بسلام.

وأوضح القصيبي أن العراقيل التي واجهها المشروع هي من طبيعة الأرض والبعد الجغرافي والوضع الأمني العام، ولكن فرق المشروع تمكنت من تجاوز هذه العقبات، كما نوه بأن وقف إطلاق النار لا يؤثر على عمل المشروع لأن الفرق ما زالت تعمل إلى الآن وسوف تستمر بالعمل.

وأشار القصيبي إلى أن مجموع النزع منذ بداية المشروع إلى 2 أبريل الجاري بلغ 158.404 ألغام، والألغام المضادة للدبابات 470، والألغام المضادة للأفراد 3، وذخائر غير منفجرة 1908، والعبوات الناسفة 2، ومجموع النزع خلال الأسبوع الأخير من مارس 2383 لغما، ومجموع النزع خلال مارس 12.940 لغما.

وأكد القصيبي أن إصابات الألغام في اليمن بالآلاف في المدنيين من نساء ورجال وأطفال، ولا يوجد إلى هذه اللحظة إحصائية دقيقة بهذا الشأن، وبالنسبة لمشروع «مسام» فقد قدم عشرين شهيدا منذ انطلاق العمل، خمسة منهم من الخبراء الأجانب والبقية من أبناء اليمن الشقيق ولا يوجد لدينا أي إصابات في الفريق السعودي.