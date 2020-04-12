شكرا لقرائتكم خبر عن علب وجبات ذات الاستخدام الواحد بـ«القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى القطيف المركزي باسم آل طلاق أن قسم الإعاشة بالمستشفى شدد من الاشتراطات الصحية لكافة العمالة، فضلًا عن حفظ المواد الغذائية بالطريقة السليمة لضمان وصولها للمرضى بأفضل صورة، مشيرًا إلى أن القسم حرص على عمليات التطهير والتعقيم لمناطق العمل وللأجهزة والأدوات داخل قسم التغذية.

وأشار إلى أن قسم الإعاشة بالمستشفى عمد خلال أزمة كورونا لاستبدال جميع الأواني المستخدمة للوجبات الغذائية إلى العلب الكرتونية والأطباق ذات الاستخدام الواحد، سواء للمرضى أو المرافقين، وكذلك لموظفي المناوبة بالمستشفى، كاشفًا عن استئجار مبنى لسكن العمالة داخل محافظة القطيف ليكون قريبًا من المستشفى.

وذكر أن قسم الإعاشة بالمستشفى استحدث نقطة فرز بصري كخطوة احترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا، مبينًا أن نقطة الفرز تستهدف قياس درجات الحرارة لجميع العمالة بالقسم بشكل يومي قبل بدء العمل، مضيفًا أن القسم قام بإنتاج مقاطع فيديو تثقيفية لكافة العمالة بعدة لغات هي «الفلبينية ـ الهندية ـ الإنجليزية ـ العربية»، فضلًا عن الاستفادة من نشرات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأوضح أن القسم عمِد لتفعيل الأبواب الإلكترونية لتقليل دخول غير العاملين للقسم، مشيرًا إلى أن إلغاء طاولات التقديم بمنطقة «الكافتيريا» لمنع التجمعات، مؤكدًا أن قسم الإعاشة قام بتخزين كميات غذائية لفترة لا تقل عن 30 يومًا كخطوة احتياطية، فضلًا عن تجهيز بعض المواقع لحفظ وتخزين بعض المواد الغذائية.