شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أعمال المتطوعين والفرق الإسعافية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان د. محمد السيد، أمس، أعمال المتطوعين بمقر غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية. وثمن مدير إدارة التطوع بالفرع محمد شماخي الأعمال التي يقوم بها المتطوعون في تقديم الخدمات ومنها التعامل مع الحالات الإسعافية منذ تلقي البلاغ وحتى ترحيله للفرقة الإسعافية، مبيناً أن العمل التطوعي في هيئة الهلال الأحمر أسهم في أعمال إنسانية عظيمة تقدم صورا مشرقة لوطن معطاء بمجهودات أبنائه. وأكد سعي الهيئة بشكل مستمر لتوسيع قاعدتها من المتطوعين وتوفير بيئة جاذبة للذين يرغبون في تقديم الأعمال التطوعية.

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