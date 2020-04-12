شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البيئة تخصص أرقاما لإصدار تصاريح التنقل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عن بدء إصدار تصاريح التنقل لملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي بحاضرة الدمام، وذلك بإرسال الوثائق الزراعية (السجل الزراعي/‏‏ شهادة إنتاج، البطاقة الصحية لأصحاب المواشي، صورة الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال)، وأوضح أنه يتم تسجيل أسماء الأشخاص ورفعها للجهات المختصة لتسهيل عملية الدخول والخروج لمتابعة أعمالهم، مبينا أن أرقام التواصل عبر الواتساب هي: 0568570005 لأصحاب المواشي، و0506211910 للمزارعين والنحالين.

كما أعلن مكتب الأحساء، عن البدء بإصدار تراخيص التنقل لملاك المزارع والنحالين ومربي الماشية ومشروعات الدواجن والأسماك، وحدد المتطلبات وإرسالها على الرقم 0561322115 للمزارعين، و0553033304 لأصحاب المواشي، لإصدار التراخيص عن طريق (الواتساب) قبل إطلاق الرابط المخصص من الوزارة، ويتم العمل به لمرة واحدة في الأسبوع.

كما دعا مكتب الوزارة بمحافظة حفر الباطن الراغبين في الحصول على أية معلومات، إلى إرسال استفساراتهم عن طريق الواتساب على الرقم 0500023085 والإيميل.