شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البيئة تخصص أرقاما لإصدار تصاريح التنقل والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلن مكتب الأحساء، عن البدء بإصدار تراخيص التنقل لملاك المزارع والنحالين ومربي الماشية ومشروعات الدواجن والأسماك، وحدد المتطلبات وإرسالها على الرقم 0561322115 للمزارعين، و0553033304 لأصحاب المواشي، لإصدار التراخيص عن طريق (الواتساب) قبل إطلاق الرابط المخصص من الوزارة، ويتم العمل به لمرة واحدة في الأسبوع.
كما دعا مكتب الوزارة بمحافظة حفر الباطن الراغبين في الحصول على أية معلومات، إلى إرسال استفساراتهم عن طريق الواتساب على الرقم 0500023085 والإيميل.
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