شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تعديات على أرض حكومية خلال منع التجول بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وقد أزالت بلدية غرب الطائف الفرعية تعديات غير نظامية أقامها محدث على أراض حكومية بيضاء، مستغلا فترة منع التجول ليقوم ببناء غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدي، وباشرت آليات أمانة الطائف إزالة التعدي بمشاركة الجهات الأمنية.
وتم هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة ٨٠٠ متر مربع مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.
وأوضحت أمانة الطائف أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء، مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية بهدف تعزيز أعمال رصد ومتابعة التعديات على الأراضي البيضاء والقضاء على أي تجاوزات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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