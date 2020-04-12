شكرا لقرائتكم خبر عن 382 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 15 بالدمام.. ولا حالات بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن مستجدات كورونا إن من بين هذه الحالا هناك 3261 «إصابة نشطة»، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
وأوضح خلال المؤتمر أن حالات التعافي من كورونا في المملكة بلغت 720، بعد تسجيل شفاء 35 مصابا آخرين من المرض. كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 52 متوفى، مشيرا إلى أن الوفيات الخمس المسجلة أمس هي لمواطن (33 عاما) في جدة، ومواطن (67 عاما) في المدينة المنورة، و3 وفيات غير سعوديين من مختلف الأعمار.
وأكد متحدث الصحة أن اختبار التقييم الذاتي سهل جدا وهو مكون من 6 أسئلة، وحث الجميع على القيام بالاختبار يوميا.
وكشف العبدالعالي عن أن ما بين 70 إلى 80% من الحالات المسجلة في الأيام الخمسة الأخيرة كانت لغير السعوديين بسبب المخالطة وكثرة التجمعات لديهم، لافتا إلى أن العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدراسة في المملكة.
وقد تصدرت مكة المكرمة عدد الحالات المسجلة أمس بـ 131، تلتها المدينة المنورة بـ 95، ثم الرياض التي سجلت 76 حالة، ثم جدة بخمسين حالة، وسجلت الدمام 15 حالة، ثم ينبع 5 حالات، وسجلت كل من سبت العلاية والهفوف 3 حالات لكل منهما، وسجلت كل من الخبر والطائف وميسان والشملي حالة واحدة، وخلت أمس لأول مرة القطيف من تسجيل أي حالة.
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