شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة خالفت الاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة الخفجي حملتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، حيث أغلقت خلال الأسبوع الماضي 13 منشأة خلال الجولات التفتيشية، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والاحترازية، ومنع 15 عاملًا لعدم تطبيقهم الاشتراطات الصحية والاحترازية، وعدم حصولهم على شهادات صحية. وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، وشدد على تطبيق الإجراءات النظامية بحق مَن تثبت مخالفته، لافتًا إلى أن متابعة البلدية مستمرة سعيًا للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة. وأفاد الحميداني بأن الجولات التفتيشية شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وتم وضع خطة رقابية محكمة لمتابعة المنشآت الصحية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت.

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