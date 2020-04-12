شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على مندوبي توصيل المطاعم والتطبيقات والان نبدء بالتفاصيل

تتابع أمانة المنطقة الشرقية الرقابة الميدانية على مندوبي توصيل المطاعم والتطبيقات الإلكترونية، للتأكد من السلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند توصيل الطلبات للمنازل وفق لائحة الاشتراطات الصحية الجديدة المؤقتة، وذلك من خلال فرق البلديات الفرعية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في نقاط التفتيش إضافة إلى تعقيم سيارات مندوبي التوصيل من مختلف التطبيقات لضمان الإجراءات الوقائية.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، تضم اشتراطات عامة هي: التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، وعدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وكذلك عدم السماح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على 45 دقيقة، وتقوم الجهة المرخصة للتطبيقات الإلكترونية بإيقاف حساب مندوب التوصيل التابع لها في حال مخالفته أحد شروط هذه اللائحة، بالإضافة إلى تقييم المندوب من قبل المنشأة التجارية ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة، ومعالجة المخالفات والشكاوى.

كما تضم اللائحة اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل والمتمثلة في: أن تحمل السيارة رخصة سير، ووثيقة تأمين سارية المفعول، وأن تكون نظيفة ومزوّدة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، للمحافظة على الطعام بحالته الأساسية «مبرد، مجمد، ساخن» أثناء التوصيل، وتكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، بالإضافة إلى تثبيت المواد الغذائية في أماكنها، لمنع تلفها ميكانيكيًا نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرة، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة. فيما شملت اشتراطات مندوبي التوصيل: ألا يقل عمره عن 18 سنة «سعودي في حالة التطبيقات»، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، وجود شهادة صحية أو فحص طبي، بطاقة تعريفية، لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، فحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، التوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه، إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.