شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المدينة يواصل إجراءات الحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت تلك الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ونشر مواد توعوية لتوضيح طرق الوقاية والمشاركة الفاعلة بدورات المرشدين الصحيين وكذلك المشاركة بدورات هيئة الهلال الأحمر السعودي وإعادة تغريدات الصحة.
كما تضمنت الإجراءات إنتاج العديد من الفيديوهات التوعوية المعتمدة لفيروس كورونا، وتدريب مشرفي ومشرفات إدارة الشؤون الصحية المدرسية على طرق الوقاية من الفيروس وعقد العديد من الاجتماعات لتفعيل طرق الوقاية والتوعية بمرض كورونا المستجد، إضافة إلى تفعيل بعض البرامج التوعوية في مكاتب التعليم وعقد الاجتماعات اليومية عن طريق برنامج zoom لكل جديد لطرق الوقاية.
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