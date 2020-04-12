شكرا لقرائتكم خبر عن 6200 مستفيد من «نوصلها لك» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ بمنطقة عسير خلال العشرة الأيام الماضية، مبادرة «نوصلها لك»، التي تعنى بإيصال الأدوية للمستفيدين والمستفيدات إلى منازلهم بعد استلامها من صيدليات المستشفيات المركزية بمنطقة عسير، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية محمد آل مداوي، أن المبادرة قدمت خدماتها خلال العشرة الأيام الماضية في مناطق عسير وجازان ونجران لأكثر من 6200 مستفيد ومستفيدة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مكافحة العدوى للعاملين والعاملات من أعضاء وعضوات الجمعية البالغ عددهم 100 عضو، مؤكدا أن الحملة تأتي لتلبية المستلزمات الطبية خلال فترة منع التجول وإيصالها إلى منازل المستفيدين، والمساهمة المجتمعية لخدمة المواطن والمقيم.

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