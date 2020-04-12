شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة «كوفيد 19» بجامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وانطلاقًا من دورها الرائد ومسؤوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بغية تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع الجائحة. وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المديَين القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعّالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة «كوفيد 19»

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