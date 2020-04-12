السعودية | العاهل السعودي يقر تمديد العمل بمنع التجول لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم العاهل السعودي يقر تمديد العمل بمنع التجول لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

هذا وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه "إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441 الموافق 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441، الموافق 23 مارس 2020، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحثت وزارة الداخلية الجميع على الالتزام بالأمر الملكي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

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هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 4033، بعد تسجيل 382 حالة جديدة، توزعت على عدة مدن.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن من بين هذه الحالات هناك 3261 "إصابة نشطة"، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

كما بلغت حالات التعافي من كورونا في المملكة 720، بعد تسجيل شفاء 35 مصابا آخرين من المرض.