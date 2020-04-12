، شاهد من تركيا.. فوضى وإطلاق نار بسبب تخبطات "أردوغان" مع أزمة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدم توفير احتياجات المواطنين يُشعل فتيل الغضب بالتزامن مع حظر التجول

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحالة من الفوضى التي شهدتها المدن التركية بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان حظر التجوال بطريقة مفاجئة في 31 محافظة ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.

وأظهرت مقاطع الفيديو من بعض المدن التركية مشاجرات عنيفة بين الأتراك وإطلاق نار أمام محال البقالة بسبب نقص الغذاء وعدم توفير احتياجات المواطنين الأتراك بالتزامن مع حظر التجول. فيروس كورونا الجديد